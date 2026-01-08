為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    地球付出代價！愛犬享用「高級肉品」 碳足跡竟是人類2倍

    2026/01/08 21:50 即時新聞／綜合報導
    與乾糧相比，寵物狗的濕食或生食飼料，可能會對環境造成更大的影響。（彭博）

    與乾糧相比，寵物狗的濕食或生食飼料，可能會對環境造成更大的影響。（彭博）

    近年來，網路流傳著主人將各種高級肉類，放在盤子上給愛犬享用的影片。不過，專家警告，若經常給寵物享用高檔牛排或雞肉，牠們的碳足跡可能會跟著飆升。

    英媒《每日郵報》今（8日）報導，根據最新的研究表明，裝滿高級肉類或豐富飼料的寵物碗，對環境的影響可能比主人餐桌上的食物更大，因為濕食、生食及新鮮肉品的溫室氣體排放量，明顯高於乾糧類的狗食。

    據報導，英國愛丁堡大學與艾希特大學的科學家，利用配料與營養標示等資訊，計算了近1000種市售狗食的碳足跡，研究依據的是飼料生產過程中，所產生的碳排放量，樣本包括了乾糧、濕食和生食，並涵蓋植物性與無穀配方等選項。而研究發現，飼料使用大量人類可食用的優質肉品，會使碳排放急速飆升。

    研究指出，以大量肉類為飲食的英國人，平均每年排放約2624公斤的二氧化碳當量（CO₂e）。然而，1隻平均體重為20.1公斤的狗，如果餵食牠生食、濕食或無穀飼料，其飲食碳足跡幾乎是人類的2倍。整體而言，英國狗食原料生產的溫室氣體，約占該國總排放量的1%。

    如果將英國狗糧的溫室氣體生產量擴展到全世界，相當於每年商業航班燃料的一半以上。市售狗食的環境影響差異非常大，排放量最高的狗食，比最低的選項多出65倍，有穀飼料的環境影響，通常低於濕食、生食或無穀的選項，所以專家建議主人盡量選擇優質肉比例較低的飼料。

