小泉進次郎：中國對台動武不存在任何正當化理由

日本防衛相小泉進次郎今天在電視節目中，面對「美國對委內瑞拉的軍事行動，是否可能成為中國正當化對台灣動武的理由」的疑問表示，日本一貫立場是期待台灣問題以和平方式解決，他並明確表示「完全不存在任何可被正當化的理由。」

小泉進次郎昨天前往沖繩進行上任後的首次視察訪問，除了與沖繩縣知事玉城丹尼進行上任後的首次會談，他還拜會了美軍第3陸戰遠征軍司令特納中將（Roger B. Turner），雙方確認將維持日美同盟的嚇阻和反應能力，同時減輕當地基地的負擔。

美國對委內瑞拉發動突擊行動後，日本政府強調「將與七國集團（G7）等緊密合作致力推動委內瑞拉恢復民主並穩定局勢」，對於美方的行動的法律層面評價，保持不予置評的態度。但日本部分媒體和網路卻出現雜音，批評美國違反國際法，還有政治人物擔心這將成為中國正當化對台動武的理由。

小泉今天以視訊連線參加富士電視台的新聞節目，前眾議院議員杉村太蔵提問表示，有人擔心美國對委內瑞拉的攻擊，會不會反而成為中國正當化對台灣動武的理由？

對此，小泉進次郎回應說，日本一貫的立場始終沒有改變，那就是期待台灣問題能以和平方式解決，而不是透過武力行使。他並強調，任何情況下都完全不存在任何可被正當化的理由。

他接著指出，不只是委內瑞拉的情勢，包含當前日本所處的周邊環境在內，放眼全球局勢，現在有許多人對國際秩序抱持高度不安。在這樣的情況下，不論局勢如何，有一件事是必須推動的，那就是確實整備日本自身的防衛能力。這項必要性正在不斷提高。

他還表示，目前有很多勢力都在思考如何分化全球最強大的日美同盟。他們甚至透過滲透媒體，以及在網路上進行各種資訊戰等種策略來形成輿論，他呼籲大家不要被騙了。

小泉預定下週訪問美國，並正協調與美國戰爭赫格塞斯（Pete Hegseth）會談。小泉表示，若包含電話協商在內，這將是雙方第4次會談，且以「約兩週一次」的頻率進行，在過往案例中「相當罕見」。他認為這顯示日美關係正不斷深化，並強調，當前正處於日美必須密切溝通、並共享安全保障認知的關鍵時刻。

