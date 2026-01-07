被吵醒斷理智！美男連轟4槍擊中1少年遭逮捕

美國一名男子被吵醒後竟持槍衝出家門，朝一輛汽車連開4槍，示意圖，非當事照。（情境照）

美國北卡羅萊納州發生一起驚悚槍擊案。一名男子因不滿住家附近有青少年玩「按門鈴後逃跑」的惡作劇，在被吵醒後竟持槍衝出家門，朝一輛汽車連開4槍，導致車內一名青少年腿部中彈受傷。嫌犯目前已遭逮捕，並不得保釋。

《紐約郵報》報導，這起事件發生在上週六深夜11點多，艾爾代爾郡（Iredell County）警方在巡邏時，聽見附近社區傳出連續槍響。隨後警方接獲報案，指稱當地社區有一名青少年中彈。警員抵達現場後，發現一輛車身有彈孔且玻璃碎裂的車輛，車門敞開卻空無一人。擴大搜索後，警方在附近草叢尋獲5名躲藏的青少年，其中一人腿部有槍傷，隨即將其送醫治療。

調查過程中，一名自稱梅森（Craig Steven Mason）的男子主動向警方認罪，坦承自己就是開槍者。梅森供稱，當時他正在家中睡覺，卻被傳來的劇烈噪音吵醒，他隨即攜帶手槍出門察看。他宣稱當時看見一輛未開啟大燈的車輛在社區內行駛，主觀認定該車具有威脅，便朝著該車連續射擊。事後統計，該車體共遭擊中4槍，其中一發子彈擊中受害少年。

警方深入追查發現，這群青少年當時確實正在玩名為「Ding-Dong Ditch」（按門鈴就跑）的惡作劇遊戲；然而，調查顯示這群少年根本沒有接近過梅森的房子。梅森因涉嫌使用致死性武器意圖殺人、對載人車輛開火等重罪遭逮捕。目前梅森被羈押於當地監獄，且法院裁定「不得保釋」。中彈的少年仍在醫院接受治療，所幸目前暫無生命危險。

