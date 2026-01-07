為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    驚！日本核能官員訪中意外丟失工作手機 內存有機密資料

    2026/01/07 14:32 即時新聞／綜合報導
    日本原子能規制廳1名職員去年前往中國時，意外遺失了存有機密資料的工作用手機。手機示意圖，與本新聞無關。（路透）

    日本原子能規制廳1名職員去年11月前往中國時，意外遺失了工作用智慧手機，該手機中存有機密訊息性高的核能安全相關部門的職員姓名及聯繫方式，至今仍未找回。

    據《共同社》報導，日本原子能規制廳1名職員去年11月前往中國，不料卻發生工作用的手機丟失狀況，疑似在上海的機場接受安檢、取出隨身行李時遺失，該職員3天後才察覺手機不見，緊急向機場等處查詢，但未找到，由於手機無法接收到信號，難以透過遠端操作進行上鎖或清除數據。

    日本原子能規制廳指出，這部手機發放給在緊急情況下需要集結的職員，要求在包括出國在內的所有情況下隨身攜帶。手機中還存有原子能規制委員會委員長山中伸介等委員的電話號碼，為防止遭受恐怖襲擊或核物質被盜，須嚴格進行資訊管理，原則上不公開相關職員姓名及部門聯繫方式。

    手機至今仍未尋回，原子能規制廳坦言不排除資訊洩露的可能性，已向日本政府的個人資訊保護委員會報告。

