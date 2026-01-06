抓完馬杜羅劍指中國！ 美印太司令部PO照：提升投射作戰能力

美國印太司令部釋出F-16C和F-35A升空演訓照片。（本報合成，取自U.S. Indo-Pacific Command官方臉書粉專）

美軍3日對委內瑞拉發動突襲，活捉強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，委國購置中俄號稱強大無比的防空預警系統形同虛設，凸顯美國軍方與情報體系的壓倒性能力，引發國際高度關注，尤其是中、俄、北韓等獨裁政體。美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）今（6日）特別PO出美國空軍最核心主力戰機從日本嘉手納基地（Kadena Air Base）升空演訓的畫面，威嚇意味十足。

美國印太司令部今晚在官方臉書粉專釋出多用途超音速戰鬥機F-16C「戰隼」（Fighting Falcon）和目前全球最先進多用途匿蹤戰鬥機F-35A 「閃電II」（Lightning II）的演訓照片，「美國太平洋空軍的F-16C與 F-35A，搭配空中加油支援力量，自嘉手納空軍基地出動，強化『敏捷作戰部署』（Agile Combat Employment，ACE）能力，提升與盟友、夥伴在整個印太地區投射作戰戰力的能力。」

近年中國在台海、南海、東海的軍事活動頻繁，美方試圖強化與日本、南韓、菲律賓、澳洲等印太地區盟友的軍事整合；而這篇文中提到的嘉手納基地，是美國在西太平洋最關鍵的空軍前線基地，距離台灣、東海、南海都非常近，也是中國解放軍高度關注的目標之一。美軍釋出這組照片，很可能是對特定對象（例如中國）釋放訊號，展示美國仍在第一島鏈前沿運作，同時也是在增加台灣、日本、菲律賓等盟友的信心。

另外，「敏捷作戰部署」是美軍近年提出的一個重點戰略，強調分散部署、快速起降、跨基地運作、降低被一擊癱瘓的風險，美國印太司令部發布的這篇貼文，可以得知「ACE」已經實際投入印太地區。

美國印太司令部釋出F-35A升空演訓照片。（取自U.S. Indo-Pacific Command官方臉書粉專）

美國印太司令部釋出F-16C升空演訓照片。（取自U.S. Indo-Pacific Command官方臉書粉專）

