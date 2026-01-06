為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    迦納「先知」12/25末日預言破功 警稱造謠引發恐慌逮人

    2026/01/06 18:15 即時新聞／綜合報導
    迦納有一名自稱「先知」的男子諾亞（Ebo Noah）預言去年耶誕節當天末日將至，結果未成真，被警方逮捕。（圖片擷取自X/@mymixtapez）

    迦納有一名自稱「先知」的男子諾亞（Ebo Noah）預言去年耶誕節當天末日將至，結果未成真,被警方逮捕。（圖片擷取自X/@mymixtapez）

    位於非洲西部的迦納共和國（Republic of Ghana），近日出現一名自稱是「先知」的男子諾亞（Ebo Noah），宣稱神示去年耶誕節當天，世界會因大洪水毀滅，引發網友關注，造成社會不安，隨著時間流逝，除預言未成真之外，當地警方也將挪亞逮捕並拘留。

    根據《India TV》報導，這位來自迦納的假先知諾亞（Ebo Noah），在網上小有名氣，以現代版諾亞的形象，在社群媒體累積上萬追隨者，並於多個平台發布影片，聲稱上帝指示他建造多艘船以拯救人類度過世界末日。

    不過，預言最終未如他所說的在耶誕節造成毀滅性災難，事件仍在社群媒體持續發酵，之後在其他影片中，他改口表示透過禁食等方式「延後」末日。最終，當地警方指出，他的言論透過網路平台大量流傳，已造成社會不安，遭警方介入調查並逮捕。

    這宗事件引發網民對預言內容真偽、資訊傳播及個人言論界線的討論，相關照片與影片在各大平台廣為流傳，在沒有明確事實證據下，確實容易造成誤解或恐慌，因此，網路真偽如何辨別與防範，成為現今政府單位需面對的難題。

