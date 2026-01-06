美國成功逮捕馬杜羅關鍵是它！ 川普政府感謝媒體未事先報導

在美國突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅後，美國國務卿感謝媒體沒有事先報導。（路透）

在美國突襲委內瑞拉並逮捕該國總統馬杜羅後，川普政府向媒體表達感謝，稱因為媒體沒有事先報導，行動才能順利完成。

《美聯社》報導，美國國務卿魯比歐4日出席美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目時，讚揚提前獲悉美國計畫的新聞機構，稱它們沒有在襲擊發生前公開報導，使行動不受到危及。

請繼續往下閱讀...

魯比歐表示，「坦白說，很多媒體事先都得到了消息，正因如此才沒有報導。我們感謝它們這樣做，否則可能會有人喪命，美國人的生命。」

魯比歐指出，政府事先向國會隱瞞了此次任務訊息，已避免訊息洩露。他補充，隱瞞訊息是出於行動安全考慮。

魯比歐此番言論非常值得關注，因為國防部長赫格塞斯曾將對記者妥善處理敏感資訊能力的不信任，列為對五角大廈記者實施限制性新聞規則的主要原因之一。大多數主流新聞媒體寧願離開五角大廈，也不願接受赫格塞斯的政策。

據美媒《Semafor》引述消息人士報導，《紐約時報》和《華盛頓郵報》都提前得知突襲資訊，但為了避免危及美軍人員，它們決定暫時不報導。

這2家媒體的代表5日向《美聯社》表示，無法對此置評。但《華盛頓郵報》資深國家安全記者、現任馬里蘭大學教授普里斯特（Dana Priest）表示，出於某些原因而隱瞞任務的訊息，對新聞機構來說是慣例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法