    北韓建援俄官兵紀念館 金正恩駕堆高機運送妻女植樹

    2026/01/06 09:13 即時新聞／綜合報導
    金正恩5日與負責建設紀念館的北韓軍人一起植樹，並親自駕駛堆高機協助搬運樹苗。（路透）

    北韓國務委員會委員長金正恩5日與黨政軍高層一同前往位於平壤的「援俄官兵功勳紀念館」建設現場，進行植樹活動。金正恩的妻子李雪主和女兒金主愛（音譯）也陪同現身。

    韓聯社報導，這是北韓首次為在海外軍事作戰中犧牲的軍人建造紀念設施。金正恩5日與負責建設紀念館的北韓軍人一起植樹，並親自駕駛堆高機，運送李雪主、金主愛及隨行官員，協助搬運樹苗。

    金正恩在視察工地現場時表示，「紀念館是象徵北韓人民優秀子弟英勇精神的時代大紀念碑」，並指出紀念館落成後，「首都平壤將增添一處勝利傳統教育的重要思想精神據點」。

    根據南韓與西方情報機構統計，北韓已派遣逾萬名官兵支援俄羅斯對烏克蘭長達近4年的侵略行動。南韓估計，至少有600名軍人喪命，另有數千人受傷。

    北韓官媒稱，金正恩去年8月在向援俄官兵受勳的表揚儀式上，公布將在平壤市大城區域為陣亡者家屬打造「新星大街」的計劃。紀念館位於平壤新區「和盛地區」，於同年10月動工，金正恩親自主持了奠基儀式。

    金正恩5日親自駕駛堆高機，運送李雪主（左一）、金主愛（右二）及隨行官員，協助搬運樹苗。（路透）

