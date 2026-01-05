貓奴們注意！希臘小島釋「夢幻志工機會」 還能免費吃住+擼貓

希臘錫羅斯島有慈善機構在招募「貓管家」志工。（美聯社）

希臘小島錫羅斯島（Syros）近期釋出了「貓管家」的職缺，期間除了可以享有免費的住宿之外，對於貓奴們來說更是夢幻般的志工機會。

英媒《每日郵報》報導，位於愛琴海中央的錫羅斯島，是大約3000隻流浪貓的家園，自1990年代起，慈善組織「Syros Cats」便致力於控制當地的貓咪數量、進行結紮，以及提供照護。該組織目前正在招募體力良好、成熟、健康，且能獨立作業的志工，並希望投入至少1個月，來協助各項貓咪照護的工作。

據報導，作為交換，志工們可獲得免費的住宿、早餐與水電，但需每週5天、每天工作5小時，包含負責餵食、清潔以及陪伴被救援的小貓，而志工日常的工作內容還包括，清理貓砂盆、梳理毛髮、給藥、園藝、捕捉或協助誘捕野貓等。不過，志工需自行負擔前往島嶼的交通費，以及停留期間的午餐與晚餐費用。

「Syros Cats」每次最多僅招募4名志工，曾接受獸醫護理訓練、具備相關經驗，或有野貓照護經驗者，將較有機會被錄取，只是為了維護當地環境，若有攜帶孩童或其他寵物的申請者，則不被考慮錄取。

