美軍抓捕馬杜羅 中國外交部：應立即釋放

美國於當地時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，直接把委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子押走。中國外交部今天再度以層級較高的不具名發言人回應，要求立即釋放馬杜羅與其妻子，通過對話談判解決問題。

中國外交部發言人今天聲稱，「中方對美方強行控制馬杜羅（馬杜羅）總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本准則，違反『聯合國憲章』宗旨和原則」。

中國外交部發言人又說，中方呼籲美方確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

3日，中國外交部先對美國襲擊委內瑞拉並逮捕馬杜羅表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。中方敦促美方，停止侵犯別國的主權安全。

