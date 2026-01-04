為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美軍抓捕馬杜羅 中國外交部：應立即釋放

    2026/01/04 14:51 中央社
    美國於當地時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，直接把委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子押走。中國外交部今天再度以層級較高的不具名發言人回應，要求立即釋放馬杜羅與其妻子，通過對話談判解決問題。圖為馬杜羅（左）2023年9月訪中。（美聯社資料照）

    美國於當地時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，直接把委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子押走。中國外交部今天再度以層級較高的不具名發言人回應，要求立即釋放馬杜羅與其妻子，通過對話談判解決問題。圖為馬杜羅（左）2023年9月訪中。（美聯社資料照）

    美國於當地時間3日對委內瑞拉發動「大規模打擊」，直接把委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子押走。中國外交部今天再度以層級較高的不具名發言人回應，要求立即釋放馬杜羅與其妻子，通過對話談判解決問題。

    中國外交部發言人今天聲稱，「中方對美方強行控制馬杜羅（馬杜羅）總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本准則，違反『聯合國憲章』宗旨和原則」。

    中國外交部發言人又說，中方呼籲美方確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

    3日，中國外交部先對美國襲擊委內瑞拉並逮捕馬杜羅表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。中方敦促美方，停止侵犯別國的主權安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播