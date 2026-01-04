為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    馬杜羅倒台！美眾院美中競爭特委會：給「與中國結盟者」的教訓

    2026/01/04 06:25 國際新聞中心／綜合報導
    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」以主席穆勒納爾名義發表聲明，重申美國必須遏阻中國在中南美洲擴張影響力，馬杜羅的下場就是與北京結盟者的教訓。（美聯社檔案照）

    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」以主席穆勒納爾名義發表聲明，重申美國必須遏阻中國在中南美洲擴張影響力，馬杜羅的下場就是與北京結盟者的教訓。（美聯社檔案照）

    美國3日空襲委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」以主席穆勒納爾（John Moolenaar）名義發表聲明，重申美國必須遏阻中國在中南美洲擴張影響力，馬杜羅的下場就是與北京結盟者的教訓。

    特委會透過社群平台X發表穆勒納爾的聲明，指出川普政府對馬杜羅採取的果斷行動，不僅讓這位中國盟友下台，也讓世界變得更安全。「中國與馬杜羅的夥伴關係，扶植一位與我們國家的敵對勢力勾結、並傷害美國人民的獨裁統治者。」

    穆勒納爾說，中國正積極在中南美洲與美國對抗，那些選擇和習近平合作的人都應該注意，他根本沒有能力將馬杜羅從潰敗的命運中拯救出來。

    穆勒納爾說，特委會將持續調查中國如何企圖威脅美國在西半球的國家安全利益，也將在國會裡與川普政府及盟友攜手合作，加以防範。

    稍後，特委會再次發文，指出中國共產黨與馬杜羅政權建立的「全天候」夥伴關係，最終未能保護這位獨裁者，使其免於因威脅美國人民的安全而面臨究責。對於其他選擇與中共結盟的勢力而言，此一結果無疑是一記清晰的教訓。

    特委會說，從更廣泛的層面來看，美國必須阻止中國在西半球建立據點並發揮影響力，以免威脅美國的國家安全利益。從中共的野心與行動來看，這一點毫無談判空間。

    美中戰略競爭特別委員會X貼文：

