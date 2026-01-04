為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬杜羅見玩中國特使就被逮 美參議員葛蘭姆大酸：再見不容易了

    2026/01/04 06:06 國際新聞中心／綜合報導
    美國共和黨聯邦參議員葛蘭姆透過社群平台，對委內瑞拉總統馬杜羅被逮前一天才剛會見中國特使，大酸特酸。（美聯社檔案照）

    美軍3日對委內瑞拉發動攻擊，逮獲委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。美國重量級聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）透過社群平台，對馬杜羅前一天才會見中國特使，大酸特酸，警告北京不要再支持馬杜羅。

    與美國總統川普關係密切的共和黨參議員葛蘭姆在X平台，轉發馬杜羅會見中國特使團的新聞，並發文向「我的中國朋友們」表示：「如果你們本來打算和馬杜羅再安排一次後續的會面，他現在有一個新的住址了。要再約他恐怕不容易，但我知道他對你們來說意義重大。祝你好運。」

    葛蘭姆說：「喔，順帶一提，別再為馬杜羅這種毒品恐怖主義的獨裁者撐腰了，別再向（俄羅斯總統）普廷買石油，這些錢只為他的戰爭武器提供滿滿資金，也請重新考慮別再透過買石油來支持伊朗的阿亞圖拉（ayatollah）政權—那就是個宗教版納粹。」

    馬杜羅2日在其Instagram公布與中國代表團會面的影片與照片，聲稱與中國國家主席習近平的特使邱小琪愉快會面，委內瑞拉與中國是兄弟情誼，雙方重申兩國的堅固聯繫。

    委內瑞拉總統府表示，這次會晤「重申了卡拉卡斯和北京之間堅定不移的兄弟情誼，尤其是在當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁措施，並致力於為全球南方國家人民爭取主權發展」。

    葛蘭姆最後說：「中國已經與地球上幾乎所有的壞蛋角色站在同一陣線，讓衝突持續延燒。是時候讓他們為所製造的混亂付出代價了。」

    葛蘭姆X：https://x.com/lindseygrahamsc/status/2007475464219103698?s=46&t=WLZdDSLkuqj9cUevBqtcHw

