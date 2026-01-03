未經攻擊受害者允許進屋拍攝被告 BBC以百萬元和解

英國廣播公司倫敦總部外觀。（彭博檔案照）

英國廣播公司（BBC）記者在2023年10月7日巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲以色列事件中，未經受害者允許，逕自進入其受損屋內拍攝，因此遭屋主家庭提告，BBC公司2日宣佈，已經與該戶家庭達成和解。

《法新社》2日報導，BBC發言人2日表示，「我們很欣慰，在此案中已經達成共識」；根據「猶太新聞」（Jewish News）報導，BBC同意支付原告霍倫斯坦（Horenstein）一家2萬8000英鎊（約118萬台幣）。

此事源於霍倫斯坦夫婦齊拉（Tzeela Horenstein）、賽門（Simon Horenstein）和其兩名年幼的孩子，在哈瑪斯攻擊時，住家大門因哈瑪斯試圖強行炸開而扭曲變形卡住，一家人因此躲過一劫；不過，數日後，BBC資深記者波溫（Jeremy Bowen）採訪團，未經其同意就進屋拍攝，當時霍倫斯坦家的許多親友還不確定這家人是否還活著。

齊拉接受「猶太新聞」採訪時表示，哈瑪斯武裝分子才剛試圖強行進屋殺害他們，「之後是BBC採訪團又進來，在未經許可或徵得同意下進來，把相機當成武器」。她說，這第二次「侵入」，讓他們家感到「彷彿連他們僅存能控制的一切，都被奪走了」。

BBC近日陷入的新聞倫理爭議不只這一起，先前美國總統川普才為了BBC報導2021年1月6日美國國會大廈攻擊事件，對川普演說內容的剪輯手法，控告BBC誹謗，求償100億美元。BBC總裁戴維（Tim Davie）已於去年11月為這起爭議請職。

