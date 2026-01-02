為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    讓對手明白侵略代價高！ 印太司令帕帕羅籲美韓強化聯合防衛

    2026/01/02 18:33 編譯管淑平／綜合報導
    美軍印太司令帕帕羅。（法新社檔案照）

    美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo Jr.）2日發表的新年訊息中，呼籲南韓與美國，持續強化聯合防衛態勢，以此向可能的對手釋出「清楚訊息」明白侵略要付出的代價。

    《韓聯社》2日報導，帕帕羅透過非營利組織「韓美同盟基金會」（KUSAF）和「南韓國防退伍軍人協會」（KDVA）2日發表的新年訊息中表示，「我們也必須持續打造強大的聯合防衛，向任何對手釋放清楚訊息，侵略的代價會太大」。

    帕帕羅的談話時值華府近來力促首爾和其他區域盟邦，在捍衛「第一島鏈」安全上做出貢獻；以及北京近日才在台灣周邊大規模軍演。第一島鏈被視為美國在該區域內維持對抗中國優勢的重要防線。美國國務院敦促北京停止對台灣軍事施壓，並且進行「有意義」的對話。

    帕帕羅在新年訊息中提到，首爾和華府在2025年透過兩國領袖、國防首長和高階軍事將領多場雙邊會談，再度確認彼此「如鋼鐵般堅定的」承諾，他呼籲美韓同盟走向「共享創新」之路，「我們的共同任務是將這股動能，轉化為能確保朝鮮半島和更廣泛印太地區和平與安全的果決行動」。

    在此同時，駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）也在前述兩團體發表的新年訊息中表示，韓美同盟「依然強大、具有重要性，並且為未來的挑戰做好準備」。

