為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本參議員石平宣布訪台　證明台灣是獨立國家

    2026/01/01 02:54 中央社

    日本維新會中國裔參議員石平今天在社群媒體X上宣布，他近期有意訪問台灣。石平表示，被中國禁止入境的他能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。

    法國國際廣播電台（RFI）報導，石平在X上寫道：「計畫在新年後訪問台灣。目的有兩個。其一，是為應對通常國會，就明年台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台灣方面的相關人士交換意見。」

    石平接著寫道：「其二，被中國禁止入境的我能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。」

    石平出生於中國，2007年取得日本國籍。他畢業於北京大學哲學系，1988年留學日本後不久，因為中國發生天安門學運，決定與中共訣別，2007年歸化日本，石平也曾經自稱自己名為「石平太郎」。

    今年7月參議院選舉中，石平以日本維新會候選人身分參選，並首次當選。在參議院選舉期間，石平將「保護日本免受中國威脅」作為基本政策。

    他強調：「尖閣諸島和台灣問題是日本安全保障的根本。如果台灣發生事態，日本的海上生命線將被切斷，沖繩將成為最前線。未雨綢繆地加以防範是政治的責任。」

    中國外交部今年9月宣布對石平實行制裁，包括禁止他入境中國、凍結他在中國境內的資產。中方指控他在台灣、釣魚島（釣魚台列嶼）、歷史等問題上散布謬論，並公然參拜靖國神社。（編輯：陳正健）1150101

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播