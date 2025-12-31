為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    無強大對手競爭 幾內亞軍政府領袖頓波雅當選總統

    2025/12/31 08:43 中央社
    幾內亞軍政府領導人頓波雅28日偕妻投票。（法新社）

    根據幾內亞選舉總局今天公布的初步結果，在缺乏主要反對派領袖參與的投票中，軍政府領導人頓波雅（Mamady Doumbouya）以首輪得票率86.72%當選總統。

    法新社報導，幾內亞選舉總局（DGE）負責人托赫（Djenabou Toure）表示，此次大選投票率為80.95%。然而，頓波雅4年前奪取政權後，曾承諾不會參加競選。

    根據路透社，若有人對選舉結果提出異議，最高法院將有8天時間來驗證結果是否有效。

    頓波雅勝選、取得7年任期早在預料之中。前總統康得（Alpha Conde）與長年反對黨領袖迪亞洛（Cellou Dalein Diallo）目前仍流亡海外，使得頓波雅在選戰中僅需面對8名勢力破碎的對手。

    幾內亞擁有全球最大規模的鋁土礦儲量，以及位於席孟杜（Simandou）、全球最為豐富但尚未充分開發的鐵礦礦藏。該鐵礦計畫在歷經多年延宕後，已於上個月正式啟動。

    頓波雅聲稱，是他的推動才讓該計畫得以進展，並確保幾內亞能從中獲利。

    他採取了與馬利、布吉納法索及尼日一致的資源民族主義立場，成功提振他的聲望。而他在這個中位數年齡僅19歲的國家所展現的年輕形象，也同樣深受選民青睞。

