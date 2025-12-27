行李來不及拿！暴風雨突襲黃金海岸「起重機斷2截」 封鎖到下週

澳洲強風暴讓30噸的起重機折斷成兩截。（擷取自TikTok@7newsq）

澳洲暴風雨過後，黃金海岸一片狼藉，多個家庭流離失所、度假營地重創，清理工作曠日廢時，遊客也受困。

英媒《每日郵報》報導，澳洲黃金海岸25日下午遭狂風暴雨襲擊，南港（Southport）1座重達30噸的起重機因此折斷，使布羅德沃特國家公園（Broadwater Tourist Park）的旅客被迫緊急躲避，時速高達83公里的強風除了吹翻涼亭、損毀露營車，甚至還掀翻船拖車，現場情況被目擊者形容為宛如戰區。

據報導，暴風過後，警方迅速發布緊急封鎖令。然而當局今天原本計畫拆除損毀的起重機，但持續的強風仍阻礙相關作業。緊急封鎖令將持續到下週二，期間起重機仍會懸掛在現場，具體情況會取決於天氣狀況。

事故發生後，約有91人、36個營位的住客被迫緊急撤離，當局也呼籲民眾避免進入該區域。然而，當時園區內的車輛與個人物品，則依舊保留於原地，因此遊客會繼續滯留於市區，無法取回財物。

@7newsq A high-rise construction crane in Southport fell victim to a wild storm that hit the Gold Coast. ♬ original sound - 7NEWS Queensland

