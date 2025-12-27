為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    將來台開簽名會卻標五星旗！ 日BL漫畫家笑稱：不知賣中文版到哪

    2025/12/27 12:50 即時新聞／綜合報導
    BL作者在台販售的中文版，卻在宣傳標上象徵中國的五星旗。（圖取自社群平台「X」、青文出版臉書專頁，本報合成）

    BL作者在台販售的中文版，卻在宣傳標上象徵中國的五星旗。（圖取自社群平台「X」、青文出版臉書專頁，本報合成）

    2026年台北國際動漫節即將登場，近期各家出版社開始陸續開放登記抽選、購買簽名資格。然而，有位日本BL漫畫家ニクヤ乾在「X」上卻堂而皇之的在中文版前面標上代表中國的五星旗，直播訕笑「中文版中國沒有銷售，但『某個國家』可以買到」，引來大批粉絲怒火，想把抽到的簽名資格，先前買的書都退貨。

    眾所皆知在中國無法合法出版BL漫畫、小說，先前甚至有「BL小說作者判刑比性侵還重」的新聞，相比之下，台灣的創作出版環境是引以為傲的「神聖無碼帝國」，各種創作百花齊放，也是近年來日本、韓國讀者爭相購買台灣出版書籍的原因。

    這回BL漫畫家先是宣傳中文版配上中國五星旗，有善良的台灣人跟這位作者說「是台灣喔」，作者卻回覆「我這邊無法得知實際銷售的國家到哪個層級，只是以『中文版』的身分得知相關情況。因此，像法文版是否在法國販售之類的細節，我也並不清楚」。

    有前相關從業者的網友表示，日本出版社在海外授權時，會給漫畫家海外授權書徵求同意，上面會載明授權地點跟版稅計算方式，海外版出版後，不管是日本或台灣都會給作者樣書／公關書（献本），所以作者不可能不知道書賣到哪裡。

    今（27日）作者有將貼文更改為台灣版及台灣國旗，並貼出道歉聲明，表示Core Magazine告知的是「中文版」，一迅社告知的是「台灣版」，他誤以為兩者有差異，沒有正確理解就直接發布了貼文。但台灣粉絲已經在昨天深夜直播中訕笑「某個國家」時被傷害到，已在台灣代理出版社留言希望出版社硬起來。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    作者知道中文版沒有在中國銷售。（圖取自社群平台「Threads」）

    作者知道中文版沒有在中國銷售。（圖取自社群平台「Threads」）

    作者試圖用「法文版不知道是不是在法國銷售」來混淆視聽。（圖取自社群平台「Plurk」）

    作者試圖用「法文版不知道是不是在法國銷售」來混淆視聽。（圖取自社群平台「Plurk」）

    然而有網友爬到3年前的貼文，作者明明會寫台灣版。（圖取自社群平台「Plurk」）

    然而有網友爬到3年前的貼文，作者明明會寫台灣版。（圖取自社群平台「Plurk」）

    作者開直播的音檔AI翻譯，訕笑直言「中文版沒有在中國販售喔，應該在『某個國家』可以買到」，網友懷疑為了賺中國人的錢，故意不提台灣。（圖取自社群平台「Threads」）

    作者開直播的音檔AI翻譯，訕笑直言「中文版沒有在中國販售喔，應該在『某個國家』可以買到」，網友懷疑為了賺中國人的錢，故意不提台灣。（圖取自社群平台「Threads」）

    雖然作者今（27日）已更改為台灣版，但多數讀者仍不接受。（圖取自社群平台「X」）

    雖然作者今（27日）已更改為台灣版，但多數讀者仍不接受。（圖取自社群平台「X」）

    作者今（27日）發表的道歉聲明。（圖取自社群平台「X」）

    作者今（27日）發表的道歉聲明。（圖取自社群平台「X」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播