將來台開簽名會卻標五星旗！ 日BL漫畫家笑稱：不知賣中文版到哪

BL作者在台販售的中文版，卻在宣傳標上象徵中國的五星旗。（圖取自社群平台「X」、青文出版臉書專頁，本報合成）

2026年台北國際動漫節即將登場，近期各家出版社開始陸續開放登記抽選、購買簽名資格。然而，有位日本BL漫畫家ニクヤ乾在「X」上卻堂而皇之的在中文版前面標上代表中國的五星旗，直播訕笑「中文版中國沒有銷售，但『某個國家』可以買到」，引來大批粉絲怒火，想把抽到的簽名資格，先前買的書都退貨。

眾所皆知在中國無法合法出版BL漫畫、小說，先前甚至有「BL小說作者判刑比性侵還重」的新聞，相比之下，台灣的創作出版環境是引以為傲的「神聖無碼帝國」，各種創作百花齊放，也是近年來日本、韓國讀者爭相購買台灣出版書籍的原因。

這回BL漫畫家先是宣傳中文版配上中國五星旗，有善良的台灣人跟這位作者說「是台灣喔」，作者卻回覆「我這邊無法得知實際銷售的國家到哪個層級，只是以『中文版』的身分得知相關情況。因此，像法文版是否在法國販售之類的細節，我也並不清楚」。

有前相關從業者的網友表示，日本出版社在海外授權時，會給漫畫家海外授權書徵求同意，上面會載明授權地點跟版稅計算方式，海外版出版後，不管是日本或台灣都會給作者樣書／公關書（献本），所以作者不可能不知道書賣到哪裡。

今（27日）作者有將貼文更改為台灣版及台灣國旗，並貼出道歉聲明，表示Core Magazine告知的是「中文版」，一迅社告知的是「台灣版」，他誤以為兩者有差異，沒有正確理解就直接發布了貼文。但台灣粉絲已經在昨天深夜直播中訕笑「某個國家」時被傷害到，已在台灣代理出版社留言希望出版社硬起來。

作者知道中文版沒有在中國銷售。（圖取自社群平台「Threads」）

作者試圖用「法文版不知道是不是在法國銷售」來混淆視聽。（圖取自社群平台「Plurk」）

然而有網友爬到3年前的貼文，作者明明會寫台灣版。（圖取自社群平台「Plurk」）

作者開直播的音檔AI翻譯，訕笑直言「中文版沒有在中國販售喔，應該在『某個國家』可以買到」，網友懷疑為了賺中國人的錢，故意不提台灣。（圖取自社群平台「Threads」）

雖然作者今（27日）已更改為台灣版，但多數讀者仍不接受。（圖取自社群平台「X」）

作者今（27日）發表的道歉聲明。（圖取自社群平台「X」）

