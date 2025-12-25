生產鏈移中國自食惡果!德對中貿易逆差估達3.2兆元 學界促祭反制措施

今年德國對中國的貿易逆差料達創紀錄的870億歐元（新台幣3.2兆元）。（路透檔案照）

香港《南華早報》報導，今年德國對中國的貿易逆差料將創下歷史最高紀錄，主要因為中國對德國商品的需求下降，這股趨勢在短期內不可能扭轉，可能促使德國祭出貿易保護措施反制。

根據德國外貿與投資署（GTAI）的最新預測，今年中國對德國的出口將成長7.2%至1680億歐元（新台幣6.2兆元）；與此同時，德國對中國的出口預計將下降10%至810億歐元（新台幣3兆元），貿易逆差達870億歐元（新台幣3.2兆元）。

基爾世界經濟研究所（Kiel Institute ）國際貿易和投資研究部門主管戈格（Holger Goerg）表示，短期內要扭轉這個趨勢將非常困難，問題的核心在於德國產業的競爭力遭中國侵蝕。

GTAI的報告指出，德國向以為傲的汽車產業今年的全球出口預計將下滑3.2%，並指中國的電動車製造商不僅在國內市場挑戰德國知名品牌，也在新興亞洲市場。德意志銀行在10月的報告指出，今年前7個月德國對中國出口的汽車數量年減約5%，並稱出口下降是導致德國對中國貿易逆差擴大的主因。

雪上加霜的是，福斯集團等大型製造商正在奉行「在中國製造，為中國市場」策略，將生產在地化。這項策略在北京當局的鼓勵下，以本地製造的產品取代德國出口的產品。戈格指出，德國對中國的直接投資現在主要由獲利再投資驅動，而不是新資本，因為已在中國營運的德國企業正在擴大本地業務。

分析師指出，這種轉變將對德國經濟造成風險，因為它將威脅國內就業和稅收。柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）首席分析師岡特（Jacob Gunter）表示：「這對那些公司來說是好事，但對歐洲或德國來說未必是好事。」

其政治後果可能十分嚴重。岡特警告，隨著德國企業將生產鏈落腳到中國，包括傳統上留在德國的研發工作，這可能會引發民眾的強烈反彈。他說：「如果這種情況再持續幾年，最終將會出現強烈的反彈，中國將從對德國不斷增加的銷量變成幾乎零銷量。」

但戈格指出，不能將問題簡化為中國的競爭力勝出，也要考量中國的過度生產這個結構性問題。

