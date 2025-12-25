為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    搭肩摟腰樣樣來！ 金正恩超寵金主愛 父女親暱關係引保守北韓議論

    2025/12/25 11:38 即時新聞／綜合報導
    北韓最高領導人金正恩女兒金主愛近日頻頻隨父親出現在螢光幕前，不過父女間在公眾面前的親暱舉止，在北韓內部也引起討論。（朝中社）

    北韓最高領導人金正恩女兒金主愛近日頻頻隨父親出現在螢光幕前，不過父女間在公眾面前的親暱舉止，在北韓內部也引起討論。（朝中社）

    北韓最高領導人金正恩女兒金主愛（譯音）近日頻頻隨父親出現在螢光幕前，被外界視為可能的接班人，不過父女間在公眾面前的親暱舉止，在北韓內部也引起討論。

    綜合媒體報導，20日北韓三池淵市飯店竣工，金正恩偕女兒金主愛出席竣工儀式，在鏡頭前父女間舉止親暱，兩人近距離對望，用手輕扶父親的腰間，而母親李雪主則在後方，沒有正面畫面，曝光有限，引發外界猜測此舉是為了突出她的女兒。

    另一幕則是金正恩牽著金主愛的手，並肩同型，在聽取報告時，金主愛把手放在父親肩膀上，展現了親密的父女關係。

    報導指出，金主愛近日在螢幕光前的穿著越來越成熟，高跟鞋和鑲有毛皮的皮大衣，完全不像是1名未成年人。

    金主愛作為潛在接班人的地位正逐漸提升，不過也傳出金正恩過於溺愛女兒，父女親暱舉動在保守的北韓社會也引發討論，傳有北韓民眾私下批評「就算是元帥，也太過分了吧」，這種批評聲音在北韓極權體制下極為罕見。

    金主愛將手搭在父親金正恩的肩膀上。（朝中社）

    金主愛將手搭在父親金正恩的肩膀上。（朝中社）

    圖
    圖
