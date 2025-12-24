法國通過緊急臨時預算法案 防止政府停擺危機

法國通過1項緊急法案，旨在防止下週出現政府停擺的情況。圖為法國國民議會。（路透）

在2026年預算談判上週破裂後，法國23日通過1項緊急臨時預算法案，旨在防止出現政府停擺的情況。

根據《美聯社》報導，法國總統馬克宏及其內閣於22日晚間召開會議並提交該法案。內閣表示，該法案旨在確保國家生活的連續性和公共服務的運行，包括根據2025年預算中的稅收和支出水平徵收稅款，並將其分配給地方政府。

法國國民議會的立法者對該法案進行多項修訂，並於23日晚間投票通過，隨後參議院也通過。

雖法案通過，但下一步將更加艱難，即制定1份真正的2026年預算，並避免新的政治危機。

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）告訴議員們，該法案就像「備用輪胎」（spare tire），並敦促盡快制定明年的真正預算。他強調，若長期依賴法案，將大大削弱法國經濟。

法國公共支出水準很高，主要來自慷慨的社會福利計畫、醫療保健和教育，以及沉重的稅收負擔，而這些支出不足以涵蓋公共支出。

今年秋天辭職後又重新上任的法國總理勒克努（Sébastien Lecornu），23日呼籲各黨派利用假期時間努力就2026年預算達成妥協。此前旨在製定2026年預算的努力在上週宣告失敗。

