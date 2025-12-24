聲援「巴勒斯坦行動」遭英警以反恐法逮捕 瑞典環保少女獲准保釋

瑞典知名「環保少女」童貝里在倫敦參加巴勒斯坦抗議活動時，遭警方逮捕。（美聯社）

瑞典知名「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）23日在倫敦參加抗議活動時，遭到警方逮捕。此次行動是為了聲援與「巴勒斯坦行動」（Palestine Action）相關的絕食囚犯。值得注意的是，倫敦警方此次並非以常見的非法集會名義逮捕，而是引用「2000年反恐怖主義法」相關條款。

英國「衛報」報導，23日上午約7時，多名活動人士前往倫敦芬丘奇街（Fenchurch Street）的亞斯本保險公司（Aspen Insurance）辦公大樓。抗議者使用改裝的滅火器，噴灑紅漆覆蓋建築外牆，並將自己鎖在建築物上。

「巴勒斯坦囚犯」（Prisoners for Palestine）組織表示，亞斯本公司之所以成為目標，是因為該公司為以色列武器製造商艾比特系統（Elbit Systems）的英國子公司，提供保險與再保險服務。在此前「巴勒斯坦行動」被列為查禁團體前，安聯（Allianz）與英傑華（Aviva）等保險公司已在壓力下終止與該軍火商的合約。

22歲的童貝里在抗議開始後抵達現場，她手持看板靜坐，上頭寫著：「我支持『巴勒斯坦行動』的囚犯，我反對種族滅絕。」

倫敦警方發言人表示，1名男子與1名女子因涉嫌刑事毀損被捕，警方後續也逮捕童貝里。警方聲明指出，童貝里因「展示支持被禁組織（即『巴勒斯坦行動』）的物品（看板）」，涉嫌違反「2000年反恐怖主義法」第13條。

童貝里隨後獲准保釋，必須在明年3月出庭受審。

儘管過去1年有數千人因支持巴勒斯坦的標語被捕，但此次警方引用反恐法來處理手持看板的童貝里，引發社運界與律師團體質疑。

此次抗議的核心是聲援8名正在絕食的囚犯，其中2人已絕食長達52天，健康狀況已進入臨界點，另外3人則因嚴重健康風險被迫停止。這些囚犯在該組織被禁前，因涉及相關抗議行為而被捕入獄等待審判。

絕食者的訴求包括：立即獲准保釋、解除對「巴勒斯坦行動」的禁令，以及停止對其對外通訊的限制。

童貝里在聲明中批評：「英國政府未能履行阻止種族滅絕的責任，國家應該介入並滿足這些合理的訴求，為那些行使權利試圖阻止戰爭的人鋪平自由之路。」

絕食者的家屬與律師也致函英國司法大臣兼外交大臣拉米（David Lammy），指責其拒絕會面討論此事，未能遵守司法部關於處理絕食事件的政策。

