    首頁 > 國際

    澳洲邦代海灘槍擊案細節曝光！槍手發表伊斯蘭國相關宣言 企圖使用炸彈

    2025/12/22 13:50 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲雪梨邦代海灘槍擊案導致傷亡。圖為民眾為罹難者哀悼。（路透）

    澳洲雪梨邦代海灘槍擊案導致傷亡。圖為民眾為罹難者哀悼。（路透）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。有關槍手資訊的文件今（21）日公布，揭示槍手在影片中發表與伊斯蘭國相關的宣言，和企圖使用炸彈進行攻擊。

    根據《衛報》（The Guardian）報導，身為槍手之一的納維德（Naveed Akram）面臨謀殺15人的指控。他的父親阿克拉姆（Sajid Akram）是另1名槍手，在犯案現場遭擊斃。

    警方21日公布的概述對納維德指控的「情況說明書」（fact sheet）顯示，調查人員認為在兩人開始槍擊之前，有向人群投擲了3枚管狀炸彈和1枚網球炸彈（tennis ball bomb）。雖然這些炸彈沒有引爆，但警方稱它們是「可行的簡易爆炸裝置」。

    該文件表示，有證據表明2人精心策劃了槍擊案長達數月。文件還指出，在被告手機中發現1段錄製於10月的影片顯示，納維德和父親坐在伊斯蘭國旗幟前。

    影片中納維德手持4支長槍，似乎用阿拉伯語背誦了一段《古蘭經》經文。隨後他和父親用英語發表數份聲明，闡述他們策劃襲擊邦代海灘的原因，其中包括譴責「猶太復國主義者」的行為。

    另一段同樣錄製於10月的影片顯示，他們在疑似位於新南威爾斯的鄉村地區進行訓練。文件稱影片中他們使用霰彈槍並「以戰術方式移動」。

    納維德和父親被控共同實施犯罪活動，其目的是造成人員死亡，推動極端主義的政治、宗教和意識形態事業，即與伊斯蘭國相關的宗教暴力極端主義。

