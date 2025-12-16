美委緊張時機敏感 千里達將開放機場供美軍使用 委國取消天然氣合約反擊

千里達島上的皮亞科國際機場。（法新社檔案照）

在美國與委內瑞拉緊張升高之際，位於委內瑞拉外海的加勒比海國家千里達及托巴哥，繼美軍軍演、在該國一座機場新安裝雷達之後，持續提高與美國的軍事合作，15日宣佈將於未來幾週開放該國機場，供美軍使用。

《美聯社》15日報導，千里達及托巴哥外交部15日僅表示，美國使用該國機場進行的活動，為「後勤性質，便利物資補給和例行的人員輪調」，未提供更多細節。12月初美軍才在托巴哥的機場安裝新雷達系統，千里達政府強調，雷達用途為打擊當地犯罪，該國不會被當作攻擊他國的跳板。

請繼續往下閱讀...

千里達及托巴哥距離委內瑞拉最近僅約11公里，該國兩座主要機場為位於千里達島的皮亞科國際機場（Piarco International Airport），和位於托巴哥島的ANR羅賓森國際機場（ANR Robinson International Airport）。

該國總理波薩德—比塞薩（Kamla Persad-Bissessar）先前曾讚揚美國在加勒比海的打擊毒品行動，11月底受訪證實美國將在該國機場裝設雷達時，曾說新安裝的雷達系統旨在遏止遭華府制裁的委內瑞拉石油出口活動。

千里達開放機場供美軍使用的消息公布後數小時，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）發文宣佈，委國「立即取消」任何現有向千里達及托巴哥供應天然氣的合約，也停止這方面的交易或談判。她指控該國參與美國近期扣押委國油輪的行動，是「海盜行為」，並批評波薩德—比塞薩上任後，即對委國懷有「敵對議程」，「把千里達及托巴哥領土變成美國的航艦來攻擊委內瑞拉，是不折不扣的附庸」。

千里達總理辦公室尚未回應委國的批評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法