川普家族辦喜事！小川普梅開3度 情定名媛貝蒂娜

美國總統川普15日親自宣布長子小川普（右）梅開3度，情定棕櫚灘名媛貝蒂娜（左）。圖為2人今年10月在白宮玫瑰園出席活動時，被鏡頭捕捉到十指緊扣的甜蜜畫面。（美聯社）

美國第一家庭傳出喜訊，據《紐約時報》報導，美國總統川普15日晚間在白宮舉行的節日派對上親自宣布，其47歲的長子小川普（Donald Trump Jr.）已與棕櫚灘名媛貝蒂娜．安德森（Bettina Anderson）訂婚。小川普的發言人隨後也證實了這項消息。

報導指出，這是小川普梅開3度（第3次訂婚）。這段關係早在川普重返白宮前，就已是八卦媒體關注焦點，特別是小川普與前任未婚妻、前《福斯新聞》主播吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）的關係結束時間點，與新歡出現的時機，引發外界諸多討論。

這段戀情的發展備受媒體關注。去年12月，英國小報《每日郵報》曾刊出小川普與貝蒂娜在棕櫚灘牽手的照片。就在照片曝光後短短數小時，川普便宣布提名當時仍是小川普未婚妻的吉爾佛伊爾出任美國駐希臘大使。

吉爾佛伊爾隨後於今年9月宣誓就職，並於11月正式前往雅典履新。就在前未婚妻遠赴歐洲就任後不久，川普便在白宮公開了兒子與貝蒂娜的婚約，這個時間點也成為外界議論的話題。

共和黨全代會上 座位安排曾引熱議

貝蒂娜是活躍於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的社交名媛。報導提到，早在2024年，關於她與小川普互動密切的傳聞就已出現。同年7月的共和黨全國代表大會（RNC）上，媒體曾捕捉到貝蒂娜就坐在當時仍有婚約的小川普與吉爾佛伊爾身後的畫面，當時此一座位安排便曾引起八卦媒體關注。

小川普的情史豐富，他在2005年與第1任妻子凡妮莎（Vanessa）結婚，當時他為了換取珠寶店的免費戒指宣傳，還特地選在紐澤西州的1家購物中心求婚；凡妮莎於2018年訴請離婚。隨後小川普與吉爾佛伊爾交往並訂婚，吉爾佛伊爾在川普競選期間擔任重要助選員，並曾在2020年及2024年的共和黨大會上發表演說。

