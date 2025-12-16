為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    邦代海灘槍擊案英雄挺身奪槍 澳洲總理探望讚揚勇氣

    2025/12/16 13:27 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲總理艾班尼斯今（16）日前往醫院探望阿邁德，並讚揚他的英勇舉動。（法新社）

    澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。事件發生之際，43歲的阿邁德（Ahmed al Ahmed）挺身而出，冒死衝向槍手並成功奪槍，但在下一瞬間遭槍手同夥開槍擊中送醫。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（16）日前往醫院探望阿邁德，並讚揚他的英勇舉動。

    根據《法新社》報導，艾班尼斯在探望阿邁德後說「他（阿邁德）當時正想買杯咖啡，卻發現自己身處槍林彈雨之中。他決定採取行動，他的勇敢激勵著所有澳洲人。」

    艾班尼斯強調，阿邁德展現了人性的光輝，成為人類力量的典範。他補充，澳洲是勇敢的國家，而阿邁德代表了澳洲最優秀的一面。

    艾班尼斯表示，阿邁德將於17日接受進一步的手術。

    值得注意的是，許多人被阿邁德的行為感動並為他聲援。1項線上募款活動已收到超過190萬澳元（約台幣3970萬元）的捐款，用於支付他的醫療費用。美國總統川普也讚揚了他的非凡勇氣。

    對於人們的支持，阿邁德無比感謝。他在社群媒體流傳的1部影片裡說「我感謝大家的付出，願真主賜給你們回報和健康。」

