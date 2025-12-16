驚險畫面曝光！強風狂襲巴西南部 35公尺高自由女神像倒塌

巴西1座自由女神像被強風吹倒，險些波及停車場的車輛。（本報合成，擷取自X）

巴西南大河州（Rio Grande do Sul）1間大型商場前豎立的自由女神像複製品，昨（15）日在強風侵襲下倒塌，所幸未造成人員傷亡。

綜合外媒報導，南大河州防災局15日針對首府阿列格雷港大都會區（Porto Alegre）發布嚴重風暴警報，並透過手機廣播系統提醒民眾避開樹木、電線桿及招牌等潛在危險。巴西氣象局（INMET）也預警，局部地區陣風可能達到每小時70至100公里。此次風暴同時造成多地降下冰雹、屋頂損毀及街道淹水。

當天阿列格雷港大都會區瓜伊巴市（Guaíba）1間哈凡（Havan）百貨公司的自由女神像，在強風吹襲下逐漸傾斜，最終倒向商場停車場，現場民眾緊急開車逃離，驚險過程全被目擊者拍下，隨即在網路社群瘋傳。當地市長馬拉納塔（Marcelo Maranata）指出，事發當下周邊無人受傷，警方與市府隨即封鎖現場以確保安全。

這座雕塑從底座到頂端總高35公尺，受損範圍集中於上方24公尺的雕像本體，尤其是自由女神像的手臂，11公尺高的基座則未受影響。據估計，這件由玻璃纖維製成、重達3噸多的複製品造價約為150萬黑奧（約新台幣872萬元）。

百貨公司表示，自雕像於2020年商場開幕以來，其結構一直持有技術責任證明。公司已派遣專業團隊移除倒塌部分，並將進行技術檢查以調查事故發生的確切原因。目前商場其他區域照常營運，但雕像周圍仍限制進入。

哈凡百貨在巴西全國各分店均設有這座35米高的自由女神像複製品作為視覺標誌。以往其他地區曾發生過類似事故，多因極端天氣引起，皆由專業團隊完成修復。

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live （@BNODesk） December 15, 2025

