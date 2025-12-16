逃亡代價！諾貝爾獎得主馬查多脊椎骨折 馬杜羅譏：壞的是腦

委內瑞拉反對派領袖馬查多11日在奧斯陸出席記者會。團隊15日證實，她在代號「金色炸藥」的逃亡途中因大浪衝擊致脊椎骨折。（法新社）

甫獲得諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），上週歷經驚險的秘密逃亡抵達挪威奧斯陸。其發言人15日證實，馬查多在逃離委內瑞拉的過程中不幸遭遇大浪衝擊，導致「脊椎骨折」。面對政敵受傷，委內瑞拉強人總統馬杜羅（Nicolas Maduro）卻在電視上公開譏諷，稱馬查多斷的不是脊椎，「壞掉的是她的大腦和靈魂」。

據《法新社》報導，馬查多的發言人馬塞羅（Claudia Macero）證實了挪威媒體《晚郵報》（Aftenposten）的報導，指出：「脊椎骨折的情況已獲確認。」報導稱，現年58歲的馬查多上週四（11日）凌晨抵達奧斯陸後，曾多次表示身體不適希望就醫，並在當地的大學醫院接受了檢查。儘管她因逃亡行程延誤而錯過了10日舉行的頒獎典禮，但在抵達飯店時，《法新社》記者仍目擊她忍痛爬過圍欄，親切問候在場守候的支持者。

針對馬查多受傷的消息，馬杜羅15日在其電視節目中做出冷血回應。他語帶譏諷地表示：「她（馬查多）說她脊椎斷了。其實壞掉的是她的大腦和靈魂，因為她是個惡魔，她憎恨委內瑞拉，她憎恨你們。」

馬查多自2024年8月挑戰馬杜羅政權、並指控其竊取大選結果後，便一直在國內過著躲藏的生活。加拉加斯當局曾揚言，一旦她離開該國將視其為逃犯。

代號「金色炸藥」 戴假髮搭漁船躲美軍誤擊

這段逃亡代號為「金色炸藥」（Golden Dynamite），過程堪比電影情節。馬查多戴假髮喬裝闖過10道軍事檢查哨，為免遭美軍誤認為運毒船鎖定，特意選搭小型木造漁船出海。不料途中引擎故障、GPS中斷，她在驚濤駭浪中全身濕透換船，歷經14小時顛簸，才抵達位於委國北方外海的荷屬島嶼庫拉索（Curacao）轉機；她事後坦言，途中數度感到生命受威脅，「覺得自己就在上帝手中，一切聽天由命」。

