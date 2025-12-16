為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    快看！中國頂尖出版社《唐詩三百首》簡繁轉化錯誤 倉皇宣布下架

    2025/12/16 13:23 即時新聞／綜合報導
    中國出版社「中華書局」的《唐詩三百首》，存在多處簡繁轉化錯誤。（圖擷字bilibili）

    中國出版社「中華書局」的《唐詩三百首》，存在多處簡繁轉化錯誤。（圖擷字bilibili）

    有夠沒文化！中國國學類排名第一的出版社「中華書局」，被國學網紅「國文小夫子」踢爆《唐詩三百首》存在多處簡繁轉化錯誤，中華書局對此倉皇宣布已啟動下架召回程序。

    國文小夫子表示，中華書局的《唐詩三百首》有做簡繁字對比，原意是讓小孩方便認識繁體字，孰料書中謬誤一堆，例如韋應物〈夕次盱眙縣〉的「聽鐘未眠客」，卻被印刷成「聽鍾未眠客」，很顯然是從簡體字「钟」轉化過來時出錯。

    國文小夫子指出，李頎〈送陳章甫〉的「虯鬚虎眉仍大顙」，在中華書局《唐詩三百首》裡的繁體竟變成「虯須」，不用猜就知道沒把簡體字「須」轉化「鬚」。

    國文小夫子說，最令人無法原諒的，是李白〈宣州謝脁樓餞別校書叔雲〉那句「中間小謝又清發」，原本是在形容人的文風像謝朓一樣清新飄逸，中華書局卻把繁體打成「中間小謝又清髮」，變成謝朓去清理頭髮，真的是貽笑大方。

    國文小夫子透露，白居易名詩〈琵琶行〉的「鈿頭雲篦擊節碎」，在中華書局書裡變成「鈿頭雲篦繫節碎」，一看就知道把擊的簡體字「击」轉換成「繫」。

    國文小夫子表示，同樣是白居易名詩〈長恨歌〉，一開頭就發生大錯，「御宇多年求不得」竟印刷成「禦宇多年求不得」，原本的意思是唐玄宗接掌大唐多年找不到美女，結果變成了唐玄宗「防禦」大唐多年，令人啼笑皆非。

    國文小夫子的影片引發討論後，中華書局見事情越鬧越大連忙在15日發布公告，指稱公司對此深感慚愧，將下架召回《唐詩三百首》。此外，中華書局的《世說新語（中學生版）》，本月6日也因為有編校問題宣布下架。

