    首頁 > 國際

    偷情翻車瞬間！男子裸上身「穿四角內褲」高掛旅館外牆

    2025/12/15 23:53 即時新聞／綜合報導
    中國杭州一名男子疑似偷情遭當場抓包，情急之下竟選擇從旅館窗外攀爬外牆逃離，全身僅剩一條紅色內褲。（圖擷取自微博）

    中國杭州一名男子疑似偷情遭當場抓包，情急之下竟選擇從旅館窗外攀爬外牆逃離，全身僅剩一條紅色內褲。（圖擷取自微博）

    中國浙江省杭州近日上演一幕讓路人目瞪口呆的「高空逃生記」，一名男子疑似偷情遭當場抓包，情急之下竟選擇從旅館窗外攀爬外牆逃離，全身僅剩一條紅內褲，整個人懸掛在飯店外牆的招牌上，畫面驚險又荒謬，短短數十秒的影片在網路瘋傳，引發熱烈討論。

    根據網路影片顯示，事件發生於杭州丁橋一帶的連鎖旅宿「泊寓酒店」。當時男子疑似在房內偷情遭人發現，情急之下未從正常通道離開，而是直接翻窗攀爬至外牆逃生。只見他全身幾近赤裸、僅穿著四角內褲，雙手死命抓住旅館外的廣告招牌邊緣，雙腳則勉強踩在狹窄的支撐點上，整個人懸掛在約四層樓高的半空中。

    過程中，男子沿著外牆緩慢橫向移動，每一步都顯得相當吃力，稍有不慎恐怕就會失足墜落。旅館窗戶內不時有人探頭圍觀，樓下也聚集不少路人抬頭觀看，現場氣氛緊張。

    影片曝光後，引來大批網友留言調侃，「窗外是高空，腳下是空氣，手裡只有廣告牌」、「這不是抓姦，是高空極限運動」，也有人直言，「但凡手滑一下，熱搜就不是抓姦，是事故通報了」。

    也有網友苦中作樂地消遣，「偷情成本越來越高了，建議先練攀岩」、「還好穿了條內褲，不然活著也很尷尬」、「泊寓沒想到自己會因為這種理由一夜爆紅」」。

