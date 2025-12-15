為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    Onlyfans網紅於泰國飯店墜樓身亡 生前「道別文」引熱議

    2025/12/15 22:29 即時新聞／綜合報導
    33歲的墨裔網紅瑪德蓮日前於一間泰國普吉島的酒店墜樓身亡。（擷取自IG@1800leavemaryalone）

    33歲的墨裔網紅瑪德蓮日前於一間泰國普吉島的酒店墜樓身亡。（擷取自IG@1800leavemaryalone）

    一名墨西哥裔加拿大籍33歲的網紅瑪德蓮（Mary Magdalene）日前於泰國普吉島的一間酒店墜樓身亡，據報導稱，瑪德蓮於事發幾小時前才在社群媒體上引用電影台詞發了一則奇怪的貼文，沒想到不久後就傳出她身亡的憾事，引發網友熱議。

    《Daily Mail》報導，以極端整容手術與紋身藝術聞名的Onlyfans網紅瑪德蓮，於9日入住芭東塔飯店（Paton Tower）一晚，並在數小時後，從9樓房間的陽台墜落。而遺體是在下午1時30分後，由酒店員工在停車場發現。當地警方已確認其身分並告知家屬死訊，並且將她的遺體轉移至醫院進行驗屍以確認確切死因。

    報導還指出，在瑪德蓮離世前數小時，她曾在Instagram上發布了電影《楚門的世界》（The Truman Show）的結尾片段截圖，主角在離開前對鏡頭鞠躬道別，並講出經典台詞，「如果我沒再見到你們，祝你們下午好、晚上好、晚安。」並附上她自己的童年照片，除此之外，她還將自己的另一支帳號的用戶名改成「MaryMagdaleneDied」（瑪德蓮已死）。

    事發後，瑪德蓮的眾多名人好友紛紛發文哀悼，她的親弟弟伊凡也在社交媒體上分享了一張與她在墨西哥共進午餐的照片並緬懷，「我希望我花更多時間了解妳。妳非常有趣、非常有創意，比我強太多了。我愛妳的程度超越言表，妳是我的世界，我多麼希望這一切都不曾發生。謝謝妳的一切，我愛妳，姐姐。」

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    瑪德蓮在事發前將帳號用戶名改成「瑪德蓮已死」。（擷取自IG@marymagdalenedied）

    瑪德蓮在事發前將帳號用戶名改成「瑪德蓮已死」。（擷取自IG@marymagdalenedied）

    瑪德蓮的親弟弟伊凡也在收到她的死訊後發文緬懷。（擷取自IG@skinny_fists）

    瑪德蓮的親弟弟伊凡也在收到她的死訊後發文緬懷。（擷取自IG@skinny_fists）

