GD演唱會大抓黃牛！中粉被剪手環崩潰倒地 韓警逮捕4名中國黃牛

GD首爾安可場演唱會外，有購買黃牛票的粉絲被工作人員剪掉入場手環，甚至拒絕配合。（本報合成，擷取自小紅書）

南韓天王G-Dragon（GD）昨（14）日結束於首爾舉辦《Übermensch》世界巡迴演唱會安可場，場外卻爆發黃牛票爭議。中國社群平台「小紅書」上流傳多段影片，顯示工作人員在現場抓到多名購買黃牛票的粉絲並剪斷其入場手環，引發粉絲崩潰，其中多數為中國籍人士。

多名中國網友在小紅書上發布現場影片，可見工作人員手持安全剪刀，將購買黃牛票的粉絲手上的入場手環直接剪斷，導致多名粉絲當場崩潰。其中一段影片顯示，有名粉絲倒地哭喊，不配合之下遭到工作人員壓制，甚至不斷用腳踹踢。另外，有名女子同樣拒絕配合，並不斷用英文表示自己已聯絡朋友前來，但工作人員堅決地回覆：「No friend！」

請繼續往下閱讀...

這些影片被轉傳至Threads後引發台灣網友熱議，紛紛留言表達支持：「真的要感謝檢舉黃牛的那位韓國粉絲，雖然沒辦法去，但是看了就舒服」、「安全剪刀，最後的溫柔」、「小紅書還有說要po到國際網上，讓大家看看怎麼對中粉的，笑死」、「台灣到底什麼時候能跟進，嚴格杜絕黃牛！」、「黃牛屠宰現場好爽喔」、「躺在地上他好像垂死的蟑螂欸」。

綜合韓媒報導，首爾九老警察署於當天下午在高尺天空巨蛋附近展開「抓牛行動」，發現6名試圖非法轉賣票券的黃牛，其中4人為中國籍公民，並當場將其逮捕。警方指出，此舉已違反韓國《輕犯罪處罰法》，目前已將其中5位嫌疑人移送即決審判（簡易審判），另1名即將離境的中國籍人士，則被處以16萬韓元罰款。

簡易判決是指罰款金額為20萬韓元或以下的輕微犯罪案件，無需正式刑事訴訟程序即可進行的簡易審判。南韓警方提醒，因大型演唱會門票經常引發黃牛問題，呼籲切勿購買以免觸犯法律或導致自身權益受損。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法