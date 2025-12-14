雪梨邦迪海灘大規模槍擊 無人機高清拍下槍手被警方擊斃過程！

2名槍手與警方對峙，其中1人已被擊斃倒在旁邊一動也不動，隨後另外1人也中槍受傷倒地，被警方逮捕。（圖翻攝自X平台）

澳洲雪梨「邦迪海灘」（Bondi Beach）今天（14日）下午驚傳大規模槍擊事件，已知11死11傷，2名犯案的槍手則有1人落網，另外1人被當場擊斃。稍早一段無人機記錄下槍手被警方開槍制伏的影片在網上曝光，引發討論。

綜合外媒報導，邦迪海灘今天舉辦猶太教「光明節」（Hanukkah）活動，2名身著黑衣的男子持槍到現場掃射群眾，目標疑為猶太人，數人當場中槍倒地。目前確認有11人身亡，當中包括兒童，另有11人受傷。

請繼續往下閱讀...

至於槍手，警方獲報到場後與2名犯案男子對峙，最後槍手1死1被捕。一段無人機影片拍下雙方駁火過程，可以看到2名槍手在天橋上，一人已經被擊斃倒在旁邊一動也不動，另外一人仍在做困獸之鬥，但沒多久後也中槍，受傷倒下。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）發聲向死者及其家屬表達哀悼，直言這是一起針對澳洲猶太族群的蓄意攻擊事件，澳洲國家安全委員會已在今晚緊急召開會議，「我們的國家絕不容忍仇恨、暴力和恐怖主義，我們將徹底根除它們！」

Drone footage of the Islamic terrorists getting neutralised by local police at Bondi Beach.



We are sick of this nonsense. Questions about Islam have to be seriously asked, and answered!



pic.twitter.com/L1k4HcEkco — I Am British ???????? （@IAmBritishReal） December 14, 2025

