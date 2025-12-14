為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    雪梨邦迪海灘大規模槍擊 無人機高清拍下槍手被警方擊斃過程！

    2025/12/14 20:19 即時新聞／綜合報導
    2名槍手與警方對峙，其中1人已被擊斃倒在旁邊一動也不動，隨後另外1人也中槍受傷倒地，被警方逮捕。（圖翻攝自X平台）

    澳洲雪梨「邦迪海灘」（Bondi Beach）今天（14日）下午驚傳大規模槍擊事件，已知11死11傷，2名犯案的槍手則有1人落網，另外1人被當場擊斃。稍早一段無人機記錄下槍手被警方開槍制伏的影片在網上曝光，引發討論。

    綜合外媒報導，邦迪海灘今天舉辦猶太教「光明節」（Hanukkah）活動，2名身著黑衣的男子持槍到現場掃射群眾，目標疑為猶太人，數人當場中槍倒地。目前確認有11人身亡，當中包括兒童，另有11人受傷。

    至於槍手，警方獲報到場後與2名犯案男子對峙，最後槍手1死1被捕。一段無人機影片拍下雙方駁火過程，可以看到2名槍手在天橋上，一人已經被擊斃倒在旁邊一動也不動，另外一人仍在做困獸之鬥，但沒多久後也中槍，受傷倒下。

    澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）發聲向死者及其家屬表達哀悼，直言這是一起針對澳洲猶太族群的蓄意攻擊事件，澳洲國家安全委員會已在今晚緊急召開會議，「我們的國家絕不容忍仇恨、暴力和恐怖主義，我們將徹底根除它們！」

