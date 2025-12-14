美軍遭伏擊釀3死 槍手是敘利亞部隊自己人

美國總統川普昨聲稱，這起事件是「伊斯蘭國」針對美敘兩國的攻擊。（美聯社檔案照）

敘利亞內政部今天表示，昨天在中部城鎮巴邁拉（Palmyra）擊斃3名美國人的槍手是敘國安全部隊成員，他原本要被革職，原因是有極端思想。

法新社報導，昨天的襲擊造成2名美國軍人和1位平民口譯喪命，美軍中央司令部（US Central Command）指出，犯案者是1名疑似「伊斯蘭國」（Islamic State）的激進分子，他隨後遭到擊斃。

凶嫌有極端伊斯蘭思想 汰除前釀憾事

敘利亞內政部發言人告訴國營電視台，襲擊事件發生前，敘國當局就已經決定革除他的安全部隊職務，因其有「極端伊斯蘭思想」，且原本預計今天汰除。

敘利亞安全當局一位官員今天告訴法新社，襲擊事件發生之後，有11名安全部隊成員被逮捕並接受訊問。

這位不具名官員還說，該槍手在安全部隊服役超過10個月，調往敘利亞中部城鎮巴邁拉之前曾派駐到多個城市。

美國總統川普（Donald Trump）昨天聲稱，這起事件是激進組織「伊斯蘭國」針對美敘兩國的攻擊，而在襲擊中受傷的另外3位美國軍人狀況良好。

