    首頁 > 國際

    港澳特首15至17日北京述職 李家超擬匯報香港大火

    2025/12/14 17:52 中央社
    香港行政長官李家超15至17日將赴北京述職，應會向中國國家領導人匯報大埔宏福苑大火的情況。（歐新社）

    香港行政長官李家超、澳門行政長官岑浩輝15至17日將赴北京述職，將向中共總書記習近平匯報港澳施政工作等情況。另據港媒報導，屆時李家超應會匯報大埔宏福苑大火的情況。

    根據香港政府新聞公報，李家超15至17日將赴北京述職，向中國國家領導人匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。香港行政長官辦公室主任葉文娟和行政長官私人秘書黃霆芝將會隨行。在李家超離開香港期間，將由香港政務司長陳國基署理行政長官職務。

    另據澳門新聞局網站消息，岑浩輝15至17日將赴北京述職，向中國國家領導人匯報澳門特區政府過去1年的施政工作和2026年施政重點。行政長官不在澳門期間，將由澳門行政法務司長黃少澤臨時代理行政長官職務。

    據港媒香港01報導，李家超日前接受媒體採訪時表示，大埔宏福苑發生火災當天，習近平表示高度重視，指示全力撲救、盡力減少人員傷亡和財產損失，他在述職時必定會匯報特區政府在事件中的應對措施，以及社會各界的團結協作力量，並會交代獨立委員會的工作。

    李家超還表示，將會匯報香港落實「十四五」規劃的進展與部署成效，包括歷年政策成果、國際社會對香港的評價，以及未來需要進一步加強的領域等。

