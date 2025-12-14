為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美特使：白俄承諾不讓氣球飛入立陶宛

    2025/12/14 17:27 中央社
    白俄羅斯氣象飛越立陶宛邊境，導致立陶宛首都維爾紐斯機場關閉十多次，白俄總統魯卡申柯（見圖）已承諾不會再讓氣球飛入立陶宛。（路透資料照）

    白俄羅斯氣象飛越立陶宛邊境，導致立陶宛首都維爾紐斯機場關閉十多次，白俄總統魯卡申柯（見圖）已承諾不會再讓氣球飛入立陶宛。（路透資料照）

    美國總統川普的特使科爾（John Coale）今天表示，白俄羅斯總統魯卡申柯已承諾，不讓氣象氣球從白俄飛入立陶宛。

    路透社報導，白俄為俄羅斯的親密盟友。近幾個月以來，從白俄飄來的氣象氣球已導致立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）機場關閉十多次，據稱香菸走私者利用這些氣球運菸。

    立陶宛指控，白俄當局協助相關活動，發動「混合攻擊」。立陶宛為此宣布進入國家緊急狀態，要求國會授權軍方支援警方與邊防人員，打擊走私行為。

    科爾今天指出：「我相信白俄總統真心試圖讓情勢降溫。我認為這需要一段時間，但我覺得問題可以解決。他希望與鄰國建立正常關係，所以他向我作出保證。」

    歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）本月初指稱，氣球飛越事件是白俄發動的「混合攻擊」，其行徑「完全不可接受」。

    魯卡申柯（Alexander Lukashenko）近日表示，立陶宛過度渲染這項問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播