Shein和全球速賣通銷售「極危險」產品 歐盟將出手制裁

歐盟打算嚴厲打擊希音（Shein）和阿里巴巴等中國電商平台所銷售的「極危險」產品。（路透檔案照）

歐盟司法事務專員麥格拉斯（Michael McGrath）12月14日在英國《金融時報》刊出的專訪中表示，歐盟打算公布計畫，嚴厲打擊希音（Shein）和阿里巴巴等中國電商平台所銷售的「極危險」產品，強調歐盟必須做得更好來保護歐洲消費者。

麥格拉斯表示，歐盟沒有充分保護其公民免受從中國直接運送至他們家中不安全商品的傷害。他說：「我非常擔心大量不安全產品流入歐盟，我們有責任更好地保護歐洲公民，同時也有責任確保歐洲企業在公平競爭的環境中營運。」

來自愛爾蘭的麥格拉斯指出，年復一年，歐盟成員國都會發現極危險的產品，會對個人造成改變生命的後果，甚至可能導致死亡；他坦承，歐盟海關和執法人員不堪重負，只有極少部分流入歐盟的不安全產品被攔截，「這樣是不行的」。

麥格拉斯說，2024年約有46億件低價包裹進入歐盟，而且這個數字正以每2年就翻倍的速度持續成長，其中約90%的來自中國。

麥格拉斯的計畫包括賦予歐盟執委會權力，調查最嚴重的跨國案件，以減輕資金不足的成員國壓力，並提議成立新的消費者保護和市場監管法規，因目前的制度已無法滿足需求。他表示，當極危險產品被消費者團體舉報時，電商平台通常只是簡單地將產品下架而已，「我認為需要更有利的威懾措施」。

化妝品和玩具是歐盟檢測到最危險產品之一。歐盟的技術法規通常將網路交易平台歸類為電商平台，而不是零售商，因此他們不對透過其網站購買的產品承擔責任，這些產品通常來自歐盟以外的零售商，然而一旦發現問題產品，他們必須與歐盟有關部門合作，並將這些產品下架。

歐洲玩具工業協會最近的一項調查發現，歐盟網路上仍在銷售大量危險玩具，包括有毒的黏性玩具和一些帶有容易被取出吞食的電池玩具。

歐盟執委會今年11月表示，正根據「數位服務法」審查Shein出售可能違法的產品，包括兒童外型的成人情趣娃娃和武器，該機構已要求Shein提供更多訊息，這可能導致後者遭調查和裁定巨額罰款。

法國政府以涉嫌宣傳上述產品為由，暫停Shein網站在法國的營運，之後法國政府也以相同的理由封鎖阿里巴巴旗下的電商平台全球速賣通（AliExpress）。

