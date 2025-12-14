美國斡旋平協議破局！親盧安達叛軍M23閃電佔領剛果戰略重鎮

由盧安達支持的「M23」叛軍組織，週三（10日）宣布已攻佔剛果東部極具戰略重要性的烏維拉市（Uvira）。（美聯社）

儘管美國剛在上週成功斡旋剛果民主共和國與盧安達（Rwanda）兩國總統簽署和平協議，但東非地區的武裝衝突仍持續升級。由盧安達支持的「M23」叛軍組織，週三（10日）宣布已攻佔剛果東部極具戰略重要性的烏維拉市（Uvira）。烏維拉是坦干依喀湖（Lake Tanganyika）北端的重要港口，與鄰國蒲隆地（Burundi）最大城市僅一水之隔。

據《CNN》報導，M23武裝發言人於社群平台X表示，該組織已於週三下午掌控南基伍省（South Kivu）城市烏維拉，並呼籲逃離的居民返家。烏維拉位於坦干伊喀湖北端，是連接布隆迪的重要港口城市，具高度戰略價值。

此次攻勢發生在美國斡旋下、剛果與盧安達總統於華府簽署和平協議後不久，但協議並未納入M23。該協議要求盧安達停止支持武裝團體，並推動終止敵對行動，然而M23僅與剛果另行談判，雙方互控違反先前停火承諾。

當地居民指出，烏維拉在衝突爆發後情勢混亂，剛果政府軍撤離，市區整夜傳出槍聲。南基伍省省長一度傳出連夜逃離，事後已否認相關說法。剛果通訊部長穆亞亞表示，近期攻勢已造成逾百人死亡，但未正面承認城市失守。

剛果、美國及聯合國專家長期指控盧安達支援M23。聯合國估計，該組織現有約6500名武裝人員，另有多達4000名盧安達部隊部署在剛果東部。盧安達則否認直接支持叛軍，但坦承曾派兵「維護國家安全」。

美國駐剛果大使館已呼籲M23與盧安達軍隊立即停止攻勢並撤軍。聯合國指出，東剛果武裝衝突已造成逾700萬人流離失所，形成全球最嚴重的人道危機之一。

