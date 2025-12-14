最快2027年！ 南韓擬開放外國遊客刷境外信用卡 搭乘大眾交通工具

南韓政府研擬允許外國遊客刷境外信用卡搭乘地鐵、公車等大眾交通工具。（歐新社）

為了消除海外遊客出行不便，南韓政府正著手規劃，允許外國遊客直接使用境外信用卡支付公車、地鐵等大眾交通運輸工具的車費，無須另購買交通卡。

南韓英文《中央日報》14日報導，按照目前規定，大多數境外發行的信用卡無法在南韓的公共交通系統中使用，外國遊客通常必須購買交通卡並定期儲值，或購買預付卡。然而，南韓政府希望外國遊客能像本地居民一樣乘坐公共交通工具，亦即只須在閘口處刷卡。

國土交通部官員透露，該部已啟動招標程序，遴選承包商進行一項關於新支付系統的研究。該研究計畫於本月啟動，並將持續到2026年底。

該研究將重點制定一項方案，引入開放式支付系統，允許外國乘客使用Visa和Mastercard等全球通用的信用卡支付車費。開放式支付系統將讓乘客直接在閘機上刷自己的信用卡支付車費，不用另外購買交通卡。

國土交通部計畫利用這項研究來估算實施該系統所需的預算，並確定成本分配方式。引入該系統需要將國內標準化的終端更換為全球相容的設備，並安裝卡片認證模組和支付伺服器。業內人士估計，總成本可能超過數兆韓圜。

由於短期內在全國範圍推廣該系統實屬困難，國土交通部準備與各地區交通營運商和地方政府協調，並考慮根據現有的終端更換計畫分階段推廣。

該研究也將探討開放式支付系統是否可以與南韓現有的綜合票價轉乘系統整合，該系統允許乘客在規定的時間內免費在公車和地鐵之間換乘。

此外，國土交通部也將檢視海外主要城市如何將交通卡與開放式系統結合使用，並評估南韓的轉乘折扣政策與國外政策的差異。研究結束後，如果政府決定推動該計畫，預計最早將於2027年開始實施。

