泰柬邊境戰火擴大 泰國宣布沿海實施宵禁

泰國與柬埔寨邊境衝突激化，戰火波及平民區。泰國四色菊府（Si Sa Ket）一處村莊14日遭柬埔寨軍隊發射火箭彈擊中，民宅被炸毀起火，造成一名泰國村民喪生。圖為泰國軍方公布的救援畫面。（歐新社）

泰國與柬埔寨的邊境衝突已蔓延至沿海地區，泰國政府於今（14）日宣布在東南部達叻府（Trat province）實施宵禁。這場激烈的交火發生在美國總統川普宣稱雙方同意停火的短短2天後，顯示調停努力面臨重大挑戰。

據《路透》報導，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）少將在曼谷記者會上表示，儘管柬埔寨13日重申願意停火，但邊境地區「持續發生衝突」。他強調，泰國對外交解決持開放態度，但前提是「柬埔寨必須先停止敵對行動，我們才能談判」。

戰火燒向沿海 泰軍炸斷補給橋

泰國軍方證實，部隊於13日炸毀了一座柬埔寨用於運送重型武器與裝備的橋樑，並對柬埔寨沿海的戈公省（Koh Kong）發動軍事行動，鎖定當地的預置火砲陣地。柬埔寨方面則指控泰國攻擊民用基礎設施。

此次宵禁範圍涵蓋達叻府鄰近柬埔寨戈公省的5個地區，但為了降低對觀光業的衝擊，熱門旅遊勝地象島（Koh Chang）與狗骨島（Koh Kood）被排除在外。此前，泰國軍方已在東部的沙繳府（Sakeo province）實施宵禁，目前仍持續生效。

泰柬兩國自8日以來，在長達817公里的邊境多處爆發重武器互轟，這是自今年7月以來最激烈的戰鬥。值得注意的是，美國總統川普12日才表示，他已與泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通過話，雙方同意「停止所有射擊」。

然而，阿努廷13日隨即展現強硬立場，誓言將持續戰鬥，「直到我們感覺土地與人民不再受到傷害與威脅」。針對局勢惡化，白宮發言人稍早回應，川普期望各方信守承諾，並警告將在必要時「追究任何人的責任」，以停止殺戮並確保持久和平。

