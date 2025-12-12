為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏克蘭2027年初前加入歐盟 《金融時報》曝和平計畫草擬

    2025/12/12 22:15 中央社
    英國《金融時報》報導，終結俄烏戰爭談判中，有項和平提案預計安排烏克蘭2027年1月1日前加入歐盟。示意圖。（歐新社檔案照）

    英國《金融時報》報導，終結俄烏戰爭談判中，有項和平提案預計安排烏克蘭2027年1月1日前加入歐盟。示意圖。（歐新社檔案照）

    英國「金融時報」今天報導，美國所斡旋旨在終結俄烏戰爭的談判中，有一項和平提案預計安排烏克蘭於2027年1月1日前加入歐盟。

    金融時報（Financial Times）引述知情人士的說法表示，在布魯塞爾的支持下，美國與烏克蘭官員正在討論這項提案。

    消息人士補充道，這樣快速的入會時程表將顛覆歐盟接納新成員的「擇優」原則，迫使布魯塞爾重新思考整個程序。在歐盟繁瑣的36個入會階段中，烏克蘭目前連1個也沒完成。

    支持烏克蘭成為歐盟成員國的官員指出，將這項條件納入和平協議，將使烏克蘭加入歐盟成為既成事實。

    若獲美國支持，意味著川普（Donald Trump）總統可能要求迄今一直出手阻撓的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）撤回否決，允許烏克蘭展開加入歐盟的政治批准程序。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在基輔告訴記者，他和他的談判團隊已「在某些問題上調整我們的立場，以配合烏國未來將成為歐盟成員國這項事實」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播