Z世代力量發威 保加利亞成歐洲政府倒台首例

「Z世代」（1990年代末至2010年出生）對公眾事務的參與日益深化，已成全球政治不可忽視的力量。上任不到1年的保加利亞總理熱利亞茲科夫11日宣布三黨少數聯合政府總辭，成為歐洲首個不敵Z世代抗爭而倒台的政府。

人口約650萬的保加利亞長年受貪腐困擾，雖然2007年加入歐盟，仍被「國際透明組織」列為最貪腐成員國之一。11月底政府提出增稅預算草案，引爆Z世代長期積累的不滿。11日數萬人湧上包括首都索非亞等全國各地街頭，高喊「Z世代來臨」、「Z世代對抗貪腐」，透過社群平台動員、在國會外架設銀幕播放嘲弄政治人物的影像和迷因，更有許多網紅參與，展現其獨特的政治行動風格。

歐洲智庫「歐洲對外關係委員會」（ECFR）副主任切爾內瓦（Vessela Tcherneva）向「路透」指出，保加利亞抗爭的意義在於「人們意識到表達自己的意志有其意義」，「無論由誰執掌下一屆政府，都會更有警覺性，也需要負起更多責任」。

