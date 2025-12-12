為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美日防長通話 批中國損害區域和平

    2025/12/12 14:50 編譯孫宇青／綜合報導
    赫格塞斯（左）與小泉進次郎（右）12日通電話，批評中國軍事活動破壞區域穩定。（歐新社）

    赫格塞斯（左）與小泉進次郎（右）12日通電話，批評中國軍事活動破壞區域穩定。（歐新社）

    針對中國戰機向日本自衛隊戰機進行雷達照射，以及中俄轟炸機在日本周邊聯合巡航等事件，日本防衛相小泉進次郎12日與美國國防部長赫格塞斯舉行電話會談，雙方一致認為「這是加劇地區緊張的行為」，表明嚴重關切。

    《共同社》及《法新社》報導，小泉和赫格塞斯的通話持續約40分鐘。日本防衛省在通話後表示，兩人就印度－太平洋地區日益嚴峻的安全局勢，包括雷達事件，坦誠交換意見，同時對任何加劇區域緊張局勢的行動表示嚴重關切，因為中國的行為不利於區域和平與穩定。

    小泉表示，他告訴赫格塞斯，中國正在散布與事實完全不符的訊息，以掩蓋雷達事件，日方「將在我國周邊海空域切實開展警戒監視活動，無論發生何種不測事態都將冷靜而堅決地應對」。小泉補充道，日本已明確表示不尋求局勢升級，「我們正在冷靜應對，同時做出必要的反駁，並始終保持對話的大門敞開」。

    美國國防部則表示，赫格塞斯在電話會談中與小泉討論日本的國防支出增加及加強防衛能力的舉措，雙方還談及「中國的軍事活動」，並補充說，兩人重申美日同盟的重要性，並強調雙方致力於遏制亞太地區侵略行為的決心。

    小泉另透露，計畫最快新年伊始訪美，並與赫格塞斯會談，確認日美防衛工作上的協調。小泉強調：「將透過與赫格塞斯的緊密合作，進一步強化日美同盟的嚇阻力和應對能力。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播