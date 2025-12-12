美盼耶誕前達成俄烏和平計畫共識 澤倫斯基：仍存在關鍵分歧

烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，川普政府希望在耶誕節前就和平計畫達成「全面共識」。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，川普政府希望在耶誕節前就和平計畫達成「全面共識」，但目前在領土和安全保障等問題上仍存在關鍵分歧。

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，澤倫斯基11日指出，烏克蘭已向美國提交1份更新版和平計畫，希望川普政府能在耶誕節前「全面了解」該計畫進展。

澤倫斯基聲稱，俄羅斯自2014年後一直在頓巴斯發動戰爭。如今俄羅斯則試圖透過美國斡旋的和平談判來獲取其武力無法取得的領土。

澤倫斯基說，美國已討論在頓巴斯部分地區設立「自由經濟區」作為妥協方案，烏軍將從這些地區撤出。他補充，俄羅斯將正討論將該區域稱為「非軍事區」。

澤倫斯基質疑說「如果部分部隊必須撤離，而其他部隊留在原地，那究竟有什麼能夠阻止留守的俄羅斯部隊進一步推進？或阻止他們以「平民」身分滲透到自由經濟區並控制它？」

澤倫斯基強調，領土問題最終將由烏克蘭人民來決定，可以透過選舉或全民公投來解決。

當被記者問及何時可能實現停火時，澤倫斯基回應很可能等交戰雙方簽署框架協議後才會發生。他補充，安全保障對於和平進程下一階段仍然至關重要。

另外1位歐洲官員透露，美國、歐洲和烏克蘭官員將於本週末在法國巴黎舉行會議，就川普希望能終結俄烏衝突的和平計畫進行進一步會談。

美國對此似乎興趣不高。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，川普政府是否會派代表參加本週末的會談「尚未確定」。她強調川普對烏俄雙方都極其失望，且厭倦了為了會談而進行會談。

