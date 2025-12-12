為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍扣押委內瑞拉油輪　兩國緊張情勢升高

    2025/12/12 05:00 中央社

    白宮今天表示，一艘在委內瑞拉海岸附近被美軍扣押的油輪將被帶往美國港口，兩國之間爆發公開衝突的擔憂也隨之升高。

    法新社報導，華府在一場戲劇性的突襲中掌控這艘油輪，美軍從直升機垂降到船上。國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）表示，這次行動的目標是針對左翼委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）的「政權」。

    美國總統川普的政府數月來持續對委內瑞拉施壓，在該地區展開大規模海軍集結，並對涉嫌販毒船隻發動攻擊，已造成近90人喪生。

    俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天在與盟友馬杜洛通話時表達支持，但由於俄軍在烏克蘭陷入持久戰，能提供援助的能力有限。

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）向記者談及這艘油輪時表示：「這艘船將被帶往美國港口，美國確實打算扣押這些石油。」

    「我們不會袖手旁觀，看著受到制裁的船隻載著黑市石油航行於海上，這些收益將會助長世界各地惡棍和非法政權的毒品恐怖活動。」

    諾姆今天稍早在國會聽證會上表示，這次扣押油輪的行動是為了確保「我們正在反制一個系統性掩護、並向我國輸送致命毒品的政權」。這是指美方對馬杜洛政府涉嫌走私毒品的指控。

    美國司法部長邦迪（Pam Bondi）昨天公布的影片顯示，美軍從直升機降落到油輪甲板，隨後持槍進入船隻的駕駛室。

    邦迪表示，該油輪是「非法石油運輸網絡」的一部分，用於運載受制裁的石油。（編譯：陳昱婷）1141212

