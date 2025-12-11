為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    示警AI「幻覺式回答」恐觸法!美多州檢察長聯合致函科技巨頭

    2025/12/11 21:57 編譯管淑平／綜合報導
    AI技術示意圖。（法新社檔案照）

    AI技術示意圖。（法新社檔案照）

    美國跨黨派多州檢察長近日聯合致函微軟（Microsoft）、社群媒體「臉書」母公司Meta，以及Google、蘋果等13家大型科技公司，警告其人工智慧聊天機器人產生的「幻覺式回答」（delusional outputs），有觸犯州法之虞。

    《路透》10日報導，數十名州檢察長在這封10日公開的聯名信指出，AI聊天機器人「鼓勵用戶妄想」，為孩童和成人帶來心理健康風險，信中並以媒體報導，一名青少年向AI聊天機器人傾訴其自殺計畫一事為例，呼籲這些科技公司允許獨立機構審查其AI產品，州和聯邦主管機關也應有權檢視這些AI系統。

    微軟和Google拒絕評論這封聯名信；Meta和蘋果公司尚未回應路透詢問此事。

    美國多州政府正為了AI規範問題與華府角力，川普政府力圖阻止各州各自立法，監管AI技術，希望集中由華府制定規範，但是遭數十州、包括民主、共和兩黨的州檢察長反對，力促國會領袖否決川普這項禁令。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925

    生命線協談專線：1995

    張老師專線：1980

