碳排放加劇氣候變遷 菲律賓強颱倖存者控告英國「殼牌」石油

2021年底侵襲菲律賓的颱風「雷伊」的倖存者已就碳排放導致氣候變遷，提告英國石油巨擘「殼牌」。圖為2021年12月22日在菲國南部施亞高島拍攝的鳥瞰圖，顯示當地在颱風過後滿目瘡痍，還有人在屋頂上寫著斗大的「救命」。（美聯社）

3個支持原告的非政府組織11日表示，2021年底侵襲菲律賓的致命強颱的倖存者，已提告英國石油巨擘「殼牌」（Shell）公司，聲稱該公司應為導致氣候相關的破壞負責並尋求經濟賠償。

2021年12月，颱風「雷伊」（Rai）侵襲菲國南部與中部，強風暴雨颳倒電線桿與樹木，還引發致命洪水，造成400多人死亡與數十萬人無家可歸。

代表103名「雷伊」風災倖存者的訴訟稱，「殼牌」的碳排放加劇氣候變遷，進而影響菲律賓社區。

原告之一、34歲的漁村婦女埃勒（Trixy Elle）的住家與4艘船，在「雷伊」颱風中被沖走，她直言提告是為了討公道。埃勒迄今仍在為重建費用繳貸款，她感嘆，像她這樣的島民所造成的污染只佔很小一部分，「但倒楣的是誰？是像我們這樣的窮人」。埃勒還說，她如今提告不僅代表她的社區，也是為所有遭氣候危機影響的菲國人發聲。

支持這些風災受害者提告的非政府組織在1份聯合聲明中表示，此訴訟代表「就氣候引發的風暴所造成的死亡、傷害與破壞，向石油巨擘『殼牌』究責的決定性一步」。

11日在馬尼拉，環保團體「綠色和平」（Greenpeace）的氣候活動人士貝諾薩-洛林（Virginia Benosa-Llorin）說，該訴訟是「追究企業責任的試金石」。

菲國颱風倖存者提告「殼牌」，是在氣候傷害上向大企業究責的廣泛國際運動最新一步。今年5月，1個德國法庭裁定，原則上企業應對其排放所造成的損害負責。「殼牌」當時將此訴訟斥為「無的放矢」；該公司1名發言人說，提告無助於因應氣候變遷或減少排放。

