    12年來首次全國性罷工 葡萄牙嚴陣以待

    2025/12/11 16:16 編譯謝宜哲／綜合報導
    葡萄牙今（11）日嚴陣以待，準備迎接12年來首次全國性罷工。圖為罷工工人10日封鎖葡萄牙郵政公司倉庫入口，阻止卡車駛出，拉開總罷工序幕。（美聯社）

    葡萄牙今（11）日嚴陣以待，準備迎接12年來首次全國性罷工。工會敦促民眾採取行動，反對右翼少數派政府企圖推行的工人權利改革。

    根據《法新社》報導，葡萄牙工人將抗議1項旨在簡化解僱程序、延長定期合約期限以及擴大罷工期間最低服務要求的法律草案。預計此次罷工，將導致葡萄牙公共交通、學校、法院和醫院都出現大規模癱瘓。

    雖葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）堅稱，這項包含100多項措施的勞工改革旨在刺激經濟成長並提高工資。但葡萄牙勞動者總工會（CGTP）和葡萄牙工人聯盟（UCT）都強烈抨擊改革措施。

    葡萄牙勞動者總工會正在全國各地組織約20場示威活動，該工會秘書長奧利維拉（Tiago Oliveira ）主張，政府推行的改革是「對勞動世界最大的攻擊之一」。他稱政府的行動將使工作不穩定常態化、放鬆工時管制並讓解僱更容易。

    奧利維拉強調，在葡萄牙約500萬的勞動人口中，約有130萬人已經處於不穩定的工作狀態。

    此次罷工預計將是葡萄牙自2013年6月以來規模最大的1次，當時葡萄牙因債務危機被迫大幅削減公共開支以換取國際援助。

