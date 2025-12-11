美中安全文件罕見不提無核化 韓媒示警：恐默許北韓擁核

美中安全文件罕見不提半島無核化，外界擔憂恐怕已默許北韓擁核。（法新社）

在朝鮮半島核武危機陰影籠罩下，美中兩大強權對朝鮮半島無核化的立場正出現轉變。據《朝鮮日報》報導，美國川普政府最新發布的《國家安全戰略》（NSS）文件中，竟隻字未提「北韓」一詞。無獨有偶，中國上月公佈的軍控白皮書中，也首次刪除了過去對「支持半島建立無核地帶」的明確表述。這項重大變化，讓外界擔憂美中兩國正將朝核問題的政策優先順序大幅調降，這恐被解讀為默許北韓擁核的既成事實。

不同於前幾任政府，川普政府的《國家安全戰略》（NSS）中，完全沒有出現「北韓」一詞，而美國總統川普過去曾稱金正恩為「核勢力」，引發爭議。這與前總統拜登在2022年的NSS中三次提及北韓、強調「尋求外交以實現朝鮮半島完全無核化」形成鮮明對比。

雖然白宮及國務院仍不時強調「追求北韓完全無核化」，但在華府外交智庫中，主張無核化難以實現、應轉向「核武裁軍談判」的論調正在擴散。這顯示美國朝野對朝核問題的戰略，已從根本性解決，轉向接受其成為長期、難以逆轉的現實。

中方對朝核問題的立場轉變更為顯著。中國上月27日發表了暌違20年的《新時代的中國軍控、裁軍與防擴散》白皮書，首次省略了支持朝鮮半島無核化的表述。2005年版白皮書中明確提到「中國支持有關國家在朝鮮半島等地區建立非核區的主張」，如今取而代之的是「始終致力於朝鮮半島和平、穩定和繁榮」等較為模糊的描述。

有分析認為，中國近年來與北韓關係緊密，不斷減少提及無核化的頻率，是為了牽制美國，藉此默許北韓核武化，作為地緣政治的籌碼。從南韓尹錫悅政府開始，韓中首腦會談的公報文件也罕見地不再提及無核化目標。

