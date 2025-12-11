為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    比特犬咬死2歲童！父母悲痛：當初好心收留沒想到害了兒子

    2025/12/11 15:46 即時新聞／綜合報導
    比特犬，示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    比特犬，示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

    希臘札金索斯島（Zakynthos）近日傳出一起令人痛心的比特犬致死慘劇。年僅2歲的英國籍男童里昂（Leon Dulia）在11月27日剛慶祝完生日，卻在一週內被家中收養僅2個月的比特犬攻擊，不幸喪命。

    綜合外媒報導，這起悲劇發生在本月6日，里昂隨父母外出購物返家之際。當父母正在收拾採購物品時，里昂獨自跑到自家花園，想找被鐵鍊栓住的比特犬遊玩。然而，短短不到30秒，里昂的頭部就被比特犬猛烈咬傷，當場失去生命跡象，儘管緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。

    里昂的母親羅比（Robbie Deeth）表示，這隻肇事的比特犬原本是隻流浪狗，是在兩個月前才被丈夫盧卡斯（Loukas）從街上撿回家收養。當時這隻狗瘦得只剩皮包骨，在一家人精心照顧下才恢復健康。

    羅比強調，這隻比特犬過去從未出現過攻擊行為，里昂也經常和牠一起玩耍。她懷疑，可能是附近獵人狩獵時發出的槍聲、口哨聲及獵犬吠叫聲，驚嚇到了這隻比特犬，才導致這場悲劇發生。盧卡斯則悲痛欲絕地表示：「我撿到這隻狗是因為它快死了。結果它害死了我的兒子。」

